Brand op plezierjacht Oud-Beijerland

Bij een brandje aan boord van een plezierjacht in Oud-Beijerland heeft de eigenaar van de boot dinsdagavond rook binnengekregen.

Het schip ligt in de haven van het dorp. Er was iets tegen de hete uitlaat aangekomen en dat was gaan smeulen.

De eigenaar probeerde het zelf te blussen en ademde rook in. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel.

De brandweer heeft het vuur geblust. De brand op het plezierjacht in Oud-Beijerland trok veel bekijks. Een terras van een restaurant in de buurt werd tijdelijk ontruimd.