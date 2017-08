Protestbos 1992 krijgt eigen expositie

Museum Vlaardingen zoekt naar expositiespullen en verhalen die herinneren aan het eerste Protestbos. In 1992 plantten duizenden mensen bij Vlaardingen uit protest een boom op de locatie waar een afvalstort had moeten komen.

De expositie over het beroemde en beruchte bos tussen Vlaardingen en Maassluis opent in september. De actievoerders van het eerste uur willen het liefst weten: waar is de baby die 25 jaar geleden de eerste boom in de grond stopte?

Actievoerder Frederieke Verheijen: "We willen haar de expositie laten openen. Het zou geweldig zijn als ze er is."

Oud-SP-Kamerlid Remi Poppe is duidelijk over de betekenis van hun werk. "Het was hier een volstrekte heksenketel geworden als die vuilnisbelt van dertig meter hoog er was gekomen."

Huisarts Harry de Vries: "Ik had er genoeg van om zoveel hoestdrankjes uit te schrijven. Vlaardingen stond bekend als stinkstad. Onze actie heeft veel betekend in de strijd tegen luchtverontreiniging."

25 jaar later zijn de bomen groot gegroeid en is de actie wereldwijd gekopieerd. Vanaf september krijgt het beroemde Volksbos dus een expositie in het Vlaardings Museum. Iedereen die iets heeft voor in de vitrine kan mailen naar a.poldervaart@museumvlaardingen.nl.