Kijk finale Game of Thrones voor nop in Rotterdam

Foto: ANP

Liefhebbers van de populaire fantasyserie Game of Thrones kunnen hun hart ophalen in Pathé De Kuip in Rotterdam. Daar wordt volgende week maandag de laatste aflevering van seizoen 7 op groot scherm vertoond.

De toegang is gratis, wel moeten liefhebbers kaartjes reserveren. In totaal doen zeven bioscopen van Pathé mee. Het idee komt van een blogger. Die stelde voor om de seizoensfinale van Game of Thrones te gaan bekijken in de Ziggo Dome. Die zat al vol, maar Ziggo vond het een leuk idee en stapte naar Pathé. De laatste aflevering van het seizoen van populaire serie duurt 81 minuten.