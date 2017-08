Roetdeeltjes opruimen na brand bij Esso

Een gespecialiseerd bedrijf is op Voorne-Putten begonnen met het opruimen van de roetdeeltjes die zijn vrijgekomen bij de brand maandagavond bij Esso. Er is roet gevonden in Heenvliet, Geervliet, Zuidland en Abbenbroek.

Het bedrijf heeft tegen een verslaggever van RTV Rijnmond gezegd dat ze tot diep in de nacht, in elk geval tot 03.00 uur, doorgaan met opruimen. De milieudienst raadt mensen aan om voorlopig geen groenten of fruit uit eigen tuin te eten. Mensen die zijn gedupeerd door de brand kunnen dat melden bij Esso. Het bedrijf zegt gegronde schadeclaims te vergoeden. De oorzaak van de brand in een benzine-installatie van Esso is nog altijd onduidelijk. Het bedrijf is een onderzoek begonnen.