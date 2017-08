Restauratie klokken Hotel New York voltooid

De klokken van Hotel New York De klokken van Hotel New York De klokken van Hotel New York

De klokken van Hotel New York in Rotterdam zijn weer verlicht. Dinsdagavond bij zonsondergang sprong de nieuwe verlichting aan. Daarmee is de restauratie van de klokken van het voormalige hoofdkantoor van de Holland-Amerikalijn voltooid.

Deze zomer zijn de klokken van Hotel New York voorzien van nieuwe wijzerplaten en een nieuw binnenwerk. Ook zijn de wijzers gereviseerd en voorzien van bladgoud. Als laatste onderdeel van de klus kregen de klokken nieuwe, duurzame en energiezuinigere ledverlichting. De gemeente Rotterdam beheert zo’n 50 klokken in de stad. Bijvoorbeeld die op het stadhuis, het Witte Huis, het Wereldmuseum, diverse kerkklokken en de paalklok op het Eendrachtsplein. In 2015 werden de klokken van het Witte Huis vernieuwd.