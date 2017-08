De hashtag bestaat tien jaar. Het symbool bestaat al veel langer, maar werd in 2007 vooral populair door Twitter en later Instagram.

Als je de # in een bericht gebruikt zeg je daarmee dat je een onderwerp belangrijk vindt. Door op bijvoorbeeld #belangrijk te zoeken krijg je alle berichten over dat onderwerp makkelijk te zien.

Het symbool werd voor het eerst in 2007 op Twitter gebruikt toen een Amerikaan verslag deed van de bosbranden in zijn woonplaats.

Hij Twitterde dagenlang over de #sandiegofires en een nieuw gebruik was geboren. Inmiddels is de Hashtag niet meer weg te denken.