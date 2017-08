Wederom goal Elia, Basaksehir wel uitgeschakeld

Oud-Feyenoorder Eljero Elia heeft dinsdag zijn derde goal gemaakt in de voorronde van de Champions League. In het Spaanse Sevilla zette hij zijn Turkse werkgever op een 0-1 voorsprong. De Turken kwamen uiteindelijk wel tekort voor een plek in de Champions League.

Dit omdat de eindstand van de wedstrijd 2-2 werd. In Istanbul wist Sevilla al met 1-2 te winnen in de wedstrijd waarin Elia ook trefzeker was. Voor de buitenspeler wacht nu een avontuur in de groepsfase van de Europa League.