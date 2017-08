Poldervaart: 'We moeten constanter worden'

BVV Barendrecht start komend weekend met een wedstrijd bij Rijnsburgse Boys aan een nieuw seizoen Tweede Divisie. Trainer Adrie Poldervaart zag zijn ploeg in de voorbereiding wisselvallig presteren en twijfelt nog over zijn tactiek. ''We moeten constanter worden.''

''We hebben soms heel goed gespeeld, maar ook vaak veel te rommelig,'' zegt Poldervaart. Dat was ook dinsdagavond te zien in de bekerwedstrijd tegen derde divisionist VVOG uit Harderwijk. Barendrecht won weliswaar met 1-0, maar deed dit met uiterst stroef spel en mocht van geluk spreken dat de bezoekers veel kansen misten.

Door deze overwinning plaatst Barendrecht zich wel voor de volgende ronde van de KNVB-beker en dat is de ronde waarin de betaald voetbalclubs instromen. Tijdens deze wedstrijd was de twijfel over de juiste tactiek van Poldervaart goed te merken.

''We begonnen met drie verdedigers, maar dat heb ik veranderd. Na vandaag twijfel ik of we dit ook tegen Rijnsburgse Boys moeten doen. We hebben namelijk alle wedstrijden in de voorbereiding gewonnen waarin we met drie man achterop speelde,'' zegt Poldervaart.

In de video vertelt Poldervaart over de bekerwedstrijd, de start van de competitie en zijn eerste dagen op de cursus coaches betaald voetbal. Ook aanvoerder Joey Jongman praat over de seizoensstart van zijn Barendrecht.

Spijkenisse en Zwaluwen

Naast Barendrecht kwamen er twee andere regioclubs in actie in de voorrondes van de KNVB-beker. Spijkenisse ging na strafschoppen onderuit bij Scheveningen en Zwaluwen uit Vlaardingen ging wel door. Een doelpunt van Ricardo Merrelaar was genoeg voor een overwinning op bezoek bij HSC'21.