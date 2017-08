Stomdronken trucker zwalkt over A15

Agenten hebben bij Papendrecht een vrachtwagenchauffeur van de weg gehaald die 4,5 keer zoveel had gedronken als is toegestaan. De man zwabberde met zijn truck over de A15.

Andere weggebruikers moesten soms naar de vluchtstrook uitwijken om een botsing te voorkomen. Een van hen stuurde filmpjes van de beschonken bestuurder en zijn slingerende vrachtwagen naar de politie. Toen agenten de trucker langs de kant zetten, kwam hen direct een alcoholwalm tegemoet. Bij een blaastest op het bureau sloeg de meter uit naar 1015 UGL, terwijl 220 maximaal is toegestaan. De man is zijn rijbewijs kwijt en zal binnenkort met het openbaar vervoer naar de rechtbank moeten.