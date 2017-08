Schiedams park maakt eigen parfum

Geurtje 'Linde' is gemaakt van de bloesem van gelijknamige bomen

Om het 250-jarig bestaan te vieren heeft het Schiedamse park De Plantage een eigen parfum ontwikkeld. Het geurtje 'Linde' is gemaakt van de handgeplukte bloesem van gelijknamige bomen.

De bloemen zijn dit voorjaar met een hoogwerker geplukt, in de zon gedroogd en op Schiedamse alcohol gezet. Het parfum - bedoeld voor mannen en vrouwen - zit verpakt in een jeneverflesje en kost 90 euro.

Het parfum is vanaf 2 september te koop. Een massaproduct is 'Linde' niet. Er gaan maar zestig flesjes over de toonbank.