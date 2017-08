10.000 handtekeningen tegen GenX

De petitie tegen de uitstoot van mogelijk kankerverwekkende Genx-stoffen door het Dordtse bedrijf Chemours is ondertekend door meer dan 10.000 mensen. Dat is het aantal waar initiatiefneemster Marian de Jong naar streefde.

De petitie wordt op 10 oktober aangeboden in de Tweede Kamer. Het parlement wordt daarin opgeroepen om een eind te maken aan de lozing van de omstreden stof, die ook in ons drinkwater terecht komt.

"Misschien bieden we de petitie al in september aan", zegt De Jong, "want de Tweede Kamer debatteert mogelijk al komende maand over vragen van Groen Links, de SP en de Partij voor de Dieren."

Onmogelijk

Deze drie partijen dienden op 17 mei al een motie in om het bedrijf te laten stoppen met de lozing van GenX. Volgens het ministerie van Milieu is dat juridisch onmogelijk. De Kamer verwierp de motie een week later.

Toch willen de drie genoemde partijen nog steeds dat er een eind wordt gemaakt aan de lozing van GenX-stoffen. Kamerleden van deze partijen lopen komende zaterdag ook mee in een demonstratie in Dordrecht.

Protestoptocht

De betoging wordt georganiseerd door een actiegroep, die inmiddels met Marian de Jong samenwerkt: "Ik hoop dat er zaterdagmiddag vanaf vier uur veel mensen meelopen in Dordrecht."

Demonstranten verzamelen om half vier voor het Dordtse Stadskantoor. De organisatie verwacht zo'n duizend deelnemers. Een eerdere protestoptocht vanuit Sliedrecht bracht 150 demonstranten op de been.