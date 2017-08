Jonge insluipers stelen chips of drank van Plaswijckpark

Plaswijckpark. Foto: Google Streetview

In de Rotterdamse speeltuin Plaswijckpark is in de nacht van dinsdag op woensdag een 18-jarige inbreker opgepakt. Hij had chips gepikt.

Het park heeft al een tijdje last van jonge insluipers, die uit zijn op snoep of drank. De laatste maand was het al vijf keer raak. Manager Fred Nijveld baalt van de ravage die de jongeren steeds aanrichten. "Die opengebroken deuren en ramen; ik word er knap chagrijnig van. Het is echt een hoop schade voor een paar blikjes bier." Een medewerker van de speeltuin had deze keer gezien dat er vier jongens in het park liepen en wist een van hen in de kraag te vatten. De jongen is overgedragen aan de politie. Voor het park stonden drie fietsen met de sleutels er nog in. Die zijn in beslag genomen.