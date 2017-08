Museum Boijmans behoudt collectie Koenigs

Museum Boijmans van Beuningen behoudt een aantal stukken uit de zogeheten Koenigscollectie. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam woensdag bepaald.

De erven van kunstverzamelaar Franz Koenigs hadden beweerd dat de tekeningen en boeken nog steeds hun eigendom waren en dat ze slechts in bruikleen waren gegeven aan het museum. De rechter denkt daar anders over: de collectie is in 1940 verkocht door Koenigs en daarom geen bezit meer van de familie.

In totaal gaat het om elf tekeningen en elf boeken. De familie Koenigs had gezegd dat zij de collectie zou weghalen bij Boijmans en onderbrengen bij het Rijksmuseum in Amsterdam. Door de beslissing van de rechter blijven de kunstwerken in Rotterdam.

Crisis

Franz Wilhelm Koenigs was een Duitse bankier die kunst verzamelde. In 1939 kreeg hij de Nederlandse nationaliteit. Vanwege de economische crisis in de jaren dertig had hij een lening gesloten van 1,5 miljoen gulden bij de Amsterdamse bank Lisser & Rosenkranz.

Zijn gehele collectie, waaronder de elf tekeningen en boeken, was in bruikleen bij Museum Boijmans van Beuningen. De rechtbank stelt nu vast dat Koenigs de tekeningen en boeken had verkocht aan de bank, om de lening af te betalen.

Havenbaron

Vervolgens heeft de bank de kunststukken verkocht aan de Rotterdamse havenbaron Daniël van Beuningen. Op die manier werden ze eigendom van het gelijknamige museum en was geen sprake meer van bruikleen, aldus de rechter.

De betwiste collectie bevat onder meer een tekening van Rembrandt en miniaturen van Albrecht Dürer.