Postcode 3264, Nieuw-Beijerland

Kunst met letters in Nieuw-Beijerland

Elk jaar komen Nederlands bekendste dichters naar Nieuw-Beijerland tijdens het Bram Roza festival. Dit festival wordt georganiseerd op natuurgebied 't Gors langs rivier de Spui, dat komende zaterdag compleet verandert in een lounge-gebied met eettentjes, kunst en cultuur activiteiten en bandjes die optreden.

Verslaggever Maikel Coomans sprak deze ochtend met één van de organisatoren na aanleiding van zijn ontbijt.

De gastvrij test van Nieuw-Beijerland ging onze verslaggever erg makkelijk af. "Mag ik een ontbijt," was de vraag. "Ja, kom binnen", antwoordde de eigenaar van een hotel in Nieuw-Beijerland enthousiast. Maikel hoefde nauwelijks uit te leggen waarvoor het bedoelt was.

Tijdens dat ontbijt genoot hij van het uitzicht en zag natuurgebied 't Gors. "Goh, wat is dat grasveld mooi gemaaid?". zegt Maikel tegen de hotel eigenaar die antwoord: "Ja, dat is voor het festival dat komende zaterdag begint". En zo kwam Maikel bij het verhaal van het lokale festival dat nationale aantrekkingskracht heeft.

Het geschenk deze ochtend kwam van Ton Everwich. Hij heeft een atelier in Nieuw-Beijerland. "Door ons hele dorp liggen stoeptegels met dichtregels van de dichters die hier jaarlijks komen. Je mag er wel eentje hebben?", zegt Ton.