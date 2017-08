Rotterdammer El Khayati keert terug bij ADO

Abdenasser El Khayati keert terug bij ADO Den Haag. De Rotterdammer, die vorig seizoen na de winterstop al op huurbasis in Den Haag speelde, komt over van Queens Park Rangers en tekent een contract voor drie seizoenen.

El Khayati maakte zich in korte tijd, mede door zijn creatieve spel en vijf treffers, geliefd in Den Haag. ADO wilde El Khayati daarom graag behouden. Nadat vorige maand duidelijk werd dat Queens Park Rangers een vertrek niet in de weg zou staan, werd al druk gespeculeerd over de komst van de middenvelder.