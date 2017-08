Rotterdammer Roald van der Linde keert terug in de Tweede Kamer. Hij neemt de plek over van VVD-kamerlid Pieter Duisenberg, die voorzitter wordt van de Nederlandse Universiteitenkoepel VNSU.

Van der Linde zat vanaf 2012 in de Tweede Kamer. Bij de laatste verkiezingen stond hij op plek 35. Dat was niet hoog genoeg om direct in het parlement te komen.