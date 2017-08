Wat gebeurt er nu allemaal in de Maastunnel?

Bouwvakkers strippen de Maastunnel

Het is een kabaal van jewelste in de Maastunnel in het centrum van Rotterdam. Bouwvakkers zijn druk bezig met het slopen en strippen van de tunnelbuis in de richting van Rotterdam-Zuid.

De werkzaamheden aan de tunnel zijn al zes weken aan de gang. Alles moet extra zorgvuldig gebeuren omdat de tunnel een rijksmonument is. Het is de oudste afgezonken tunnel van Nederland. Onder het geweld van drilboren komen een voor een de nog los zittende tegels in de tunnel naar beneden. Alle tegels die niet goed vastzitten moeten eraf. Ze worden vervangen door nauwkeurig nagemaakte replica's. Andere klussen die nu zichtbaar zijn, zijn het verwijderen van de asfaltlaag, zodat straks de ondervloer kan worden gerenoveerd. De vloer is in de loop van de jaren beschadigd geraakt. Verder wordt de gele natriumverlichting weggehaald. De lampen worden gerenoveerd of vervangen door nagemaakte armaturen. Ze worden voorzien van LED-lampen die dezelfde gele gloed verspreiden. De werkzaamheden aan de tunnel duren tot en met september 2019. Er wordt eerst een jaar gewerkt aan de westelijke tunnelbuis, daarna aan de oostelijke buis.