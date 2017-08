Wethouder belooft meer huizen in nieuw zorgcentrum Maassluis

Pas eind oktober komt er duidelijkheid voor de ruim 600 bewoners, familieleden en andere belanghebbenden van zorgcentrum De Vliet in Maassluis. Dan wordt bekend hoeveel woningen er komen in de nieuwbouw van het centrum en of er nog wel een recreatiezaal komt.

Wethouder Arnold Keijzer: "Wij hebben als gemeente een afspraak met eigenaar Maasdelta en met de gemeenteraad dat er op de locatie waar we die 40 appartementen hebben gepland gaan kijken hoe we er meer kunnen krijgen". Er komen dus meer woningen, maar hoeveel is nog niet bekend.

In het zorgcomplex De Vliet zitten nu nog 110 appartementen. De eigenaar Maasdelta wil het complex slopen en vervangen door een nieuw pand aan de overkant van de weg.

De oorspronkelijke plannen voor de nieuwbouw voorzien in niet meer dan 40 nieuwe woningen. Ruim 70 bewoners moeten dus verhuizen naar een andere locatie in de stad.

Werkbezoek

De bewoners hebben eerder deze zomer al een petitie ingediend met de eis dat er op de nieuwe locatie meer woningen komen. Woensdag kwamen de burgemeester van Maassluis en twee wethouders langs voor een werkbezoek.

Bewoners

De bewoners reageerden sceptisch op de toezeggingen. "De wethouder heeft het niet gehad over een recreatiezaal. En die is nu juist zo voornaam", zegt een vrouw. Een man schampert: "Verschillende jaren zijn er al mensen van de gemeente geweest. We zijn vier jaar verder en we weten nog steeds niks."