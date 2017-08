Dordt-aanwinst Misidjan: 'De boel hier op stelten zetten'

FC Dordrecht schakelde deze week snel met het vastleggen van Cendrino Misidjan. De verdediger had maandag voor het eerst contact met Dordt, kwam dinsdag met de club tot overeenstemming en woensdag stond hij voor het eerst op het trainingsveld. ''Ik denk en hoop dat wij een heel gek seizoen gaan draaien en dat we de boel hier op stelten zetten.''

Misidjan promoveerde afgelopen seizoen met VVV-Venlo naar de eredivisie. De Limburgse club gaf voor het komend seizoen echter de voorkeur aan een meer ervaren back en verlengde het contract van Misidjan niet. Ondanks wat mogelijkheden in het buitenland, koos Misidjan welbewust voor Dordt.

Volgens de verdediger heeft dat alles met gevoel te maken. Waar zijn gevoel bij de clubs over de grens niet goed was, had hij bij Dordt wel gelijk een goed gevoel.

Dat is wellicht ook een verklaring voor zijn cv. Daarop prijken behoorlijk wat clubnamen. Je zou hem clubhopper kunnen noemen, maar volgens Misidjan lag dat vooral aan steeds weer verschillende omstandigheden en dus aan zijn gevoel. ''Ik ben een gevoelsmens. Als het niet goed zit, ben ik weg,'' vertelt Misidjan.

Dordt legde deze week ook Antonio Stankov vast. Die verdediger stond recent onder contract bij Achilles'29, de club waarmee Dordrecht tot aan de laatste speeldag van afgelopen seizoen streed tegen degradatie. Eerder speelde hij voor onder meer Roda JC, MVV en FC Oss.