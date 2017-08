Taalachterstand wegwerken met Donald Duck

Ademloos verdiept in Donald Duck

Verweggistan, schorriemorrie en prent. Zomaar wat woorden die je niet vaak hoort, maar die wel in de Donald Duck staan. Juist om kinderen beter over taal te laten nadenken.

De strip zou daarom wel eens een uitstekend middel kunnen zijn om taalachterstand in Rotterdam Zuid weg te werken. De Da Costaschool neemt de proef op de som.

De leerlingen van groep 3 tot en met 8 van de school krijgen een jaar lang gratis de Donald Duck op de deurmat. "Ik vind lezen best moeilijk", zegt een jongen uit groep 7 nadat hij net de Donald Duck heeft gekregen. "Dat komt vooral doordat ik niet zo veel woorden ken. Misschien dat de Donald Duck daar bij kan helpen."

Stadsmarinier

Het idee voor het gratis weekblad komt van de stadsmarinier op Zuid, Marcel Dela Haije. "Mijn overburen hadden vroeger de Donald Duck en daarom kwam ik daar graag,"grapt Dela Haije. "Het Duck-virus heb ik overgedragen aan mijn kinderen en ik merk dat zij een grote woordenschat hebben dankzij de Donald Duck. Dat wil ik ook voor de kinderen hier".

Plezier

Dus benaderde hij de Da Costaschool en de Donald Duck. Die waren allebei gelijk enthousiast. Juf Patricia Accord van groep 7 gelooft er wel in. "Je merkt dat de kinderen thuis weinig lezen en nu hoor je ze roepen: 'Oh, ik ga de Donald Duck lezen', dus zo krijgen ze er plezier in."

Bij de Donald Duck zijn ze bij het maken van het blad altijd bezig met taal. "Bijvoorbeeld het woord prent. Dat is behoorlijk ouderwets, maar door de plaatjes erbij snappen de kinderen wel wat het betekent."

Onderzoek

Aan het gratis abonnement zit ook een onderzoek vast. De resultaten daarvan worden tegen het eind van het schooljaar verwacht.