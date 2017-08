'Schone lucht is geen kwestie van willen, maar van moeten'

Nederland moet eindelijk gaan voldoen aan Europese richtlijnen voor schone lucht. Dat is de inzet van een kort geding woensdag van Milieudefensie. Met name de lucht in Rotterdam behoort tot de smerigste van Europa.

"Het is geen kwestie van willen, maar van moeten", zegt Anne Knol van Milieudefensie. In Europa zijn afspraken gemaakt, waar Nederland zich aan heeft te houden. Maar ons land schuift volgens haar al jaren de vereiste maatregelen voor zich uit. Te vroeg overlijden

De aarzelende houding van de overheid zorgt er voor dat duizenden mensen jaarlijks te vroeg overlijden. Daarom wordt het tijd dat er wat gebeurt, vindt Milieudefensie. Tijdens het kort geding heeft de landsadvocaat gezegd dat Nederland al heel veel heeft gedaan. De luchtkwaliteit is de afgelopen veertig jaar aanzienlijk verbeterd, onder meer in Rotterdam. Lucht ongezond

"De luchtkwaliteit is inderdaad ieder jaar een stukje beter geworden. Maar dat wil nog niet zeggen dat de lucht gezond is", reageert Knol. Op het moment dat je vorig jaar twintig keer door rood rijdt en dit jaar tien keer, kun je niet zeggen: vorig jaar negeerde ik vaker rood licht, dus nu doe ik het goed. Anne Knol van Milieudefensie De overheid moet meer doen om de bevolking te beschermen, vindt Milieudefensie. Denk aan het promoten van schone auto's, beter openbaar vervoer, het aanpakken van vervuilende industrie en de intensieve veehouderij. Rotterdam

Rotterdam staat in de top twaalf van meest vieze regio's in Europa. Dat komt door de haven, de vele auto's in de stad en de ring van snelwegen om de stad. Daardoor hebben Rotterdammers een verhoogde kans op astma, longkanker en hart- en vaatziekten, zegt Milieudefensie. De rechter doet op 7 september uitspraak. "We maken goeie kans. Ik ben hoopvol gestemd", zegt Anne Knol. Ze verwijst onder meer naar klimaatorganisatie Urgenda, die in 2015 de staat via de rechter dwong om strengere maatregelen te nemen.