Wereldhavendagen Radio Rijnmond

Zaterdag 2 september van 14 tot 18 uur zijn we op de Wereldhavendagen aanwezig met Ruud de Boer. (naam programma?) Hij wandelt die middag langs allerlei activiteiten, demonstraties en excursies. Veel sfeer!

Van 18 tot 24 uur de Nacht van de Kaap met Ronald van Oudheusden en Roland Vonk . Avondvullend programma met van 18 tot 21 uur met opnieuw veel sfeer, gesprekken over de geschiedenis van de Kaap en de Nacht van de Kaap, met veel geluid van eerdere edities van de Nacht van de Kaap uit het archief van Vonk. Uiteraard veel publiek dat zich opwarmt voor de Ode van de Nacht.

Van 21 tot 23 uur begint De Ode aan de Nacht, het hoogtepunt van het festival, waar verschillende artiesten een twee uur durend optreden geven. Dit zenden we integraal uit. Met: Paul de Leeuw, Brigitte Kaandorp, Loes Luca, RET Mannenkoor, Pierre van Duijl en nog vele anderen.

Wij zenden in principe uit tot 24 uur. We gaan er vanuit dat De Ode uit zal lopen. Als het concert is afgelopen, wordt het uur vol gemaakt met reacties en sfeer.