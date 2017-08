Wereldhavendagen TV Rijnmond

De zaterdagavond van de Wereldhavendagen is zoals vanouds het muzikale hoogtepunt van dit driedaagse maritieme festival. Ter ere van de 40e editie van de Wereldhavendagen is het avondprogramma nog groter, spectaculairder en meeslepender dan ooit.

Wereldsterren zoals Level 42, Balkanopolis en onze eigen Nielson treden dan op aan boord van het 173 meter lange speciale ladingschip BigRoll Baffin, dat voor de gelegenheid midden op de Nieuwe Maas naast de Erasmusbrug ligt.

In het kader van het thema ‘Werelds!’ zijn de muzikanten vanuit alle windrichtingen afgereisd naar Rotterdam om wereldse klanken op de Nieuwe Maas ten gehore te brengen. Het publiek wordt die avond door Kuenta i Tambu in het juiste ritme gebracht. Deze Afro-Caraïbische band geeft een waanzinnige show, die op traditionele Caraïbische muziek en Europese dance is geïnspireerd. De slagwerkgroepen Alaor Soares, Oké Senè en de Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers gaan vervolgens op het podium een opzwepende muzikale strijd met elkaar aan, als klap op de vuurpijl volgt een waanzinnig optreden van de Marinierskapel en Balkanopolis – bekroond tot een van de mooiste mannelijke stemmen uit de Balkan.

De daverende slotact wordt verzorgd door de Britse jazzfunk-groep Level 42. Zij scoorden in de jaren 80 hun grootste hits met nummers als "Lessons In Love", "Running In The Family" en "Heaven In My Hands".