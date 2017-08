Compilatie van de Wereldhavendagen op TV Rijnmond

.Twee verslaggevers gaan de haven in en maken sfeerreportages over de Wereldhavendagen.. Op dit moment weet ik nog niet precies wat ze gaan doen. Maar de kans is groot dat Koen Freijssen een helikoptervlucht gaat maken.In deze uitzending zien we ook een korte samenvatting van het Concert op de Maas.

Internet

Er komt een speciale pagina waar alles over de Wereldhavendagen te lezen, te zien en te beluisteren is. Deze pagina wordt gedurende de dag constant ge-update.

Sociale Media

Het is de bedoeling dat de verschillende teams die tijdens de dagen op pad zijn, met enige regelmaat korte impressies, rare, leuke dingen naar Herman sturen, die dit via de verschillende kanalen verspreid.