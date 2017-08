Politie gelast concert Maassilo af vanwege terreurdreiging

De politie heeft woensdag een optreden van de Amerikaanse band Allah-Las in Rotterdam laten annuleren vanwege een terreurdreiging. Het concert stond gepland in de Maassilo. De evenementenhal is ontruimd.

Bij de Maassilo staan agenten met kogelwerende vesten en leden van de terreureenheid DSI. Bezoekers van de Maassilo kregen te horen dat het om een terreurdreiging ging.

De politie zou 's middags al een melding hebben gekregen dat er een aanslag zou worden gepleegd tijdens het concert. Na overleg is besloten om het zekere voor het zekere te nemen en het concert af te blazen en de omgeving te ontruimen.

Allah-Las maakt hededaagse West Coast psychedelica . De naam is een een verwijzing naar Allah. In een interview in de Houston Press zegt de band dat ze een naam zochten die 'heilig' klonk.

De leden vertellen in hetzelfde artikel dat er al eens eerder een optreden van hen is geschrapt. Dat gebeurde in Turkije. Een concertorganisator voelde zich ongemakkelijk bij de naam van de band en annuleerde het concert.

Allah-Las trad dinsdagavond nog op in Groningen tijdens het festival Noorderzon in het Noorderplantsoen en zondagavond in Venlo tijdens het Zomerparkfeest.

Donderdagavond worden ze verwacht in Warschau in Polen. Ze sluiten het Europese deel van hun tour vrijdag en zaterdag af in Frankrijk.

In het voorprogramma stond de Turks-Nederlandse groep Altin Gün. De zaal zou open gaan om 19.30 uur.