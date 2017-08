Bezoekers Maassilo:'Waar zijn mensen nou mee bezig?'

Bezoekers van het afgelaste concert van Allah-Las in de Maassilo in Rotterdam snappen er niets van. Waarom is het optreden van hun favoriete band is afgeblazen.

"Allah-Las heeft niets met de islam te maken", zegt een van de concertbezoekers. "Ik heb geen flauw idee waarom het optreden is afgelast." "Als het iets heeft te maken met de naam, dan vind ik dat heel achterlijk. Waar zijn mensen nou mee bezig? Het slaat gewoon nergens op."