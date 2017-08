Gevarieerder onderwijs moet scholier in Rotterdam-Zuid houden

Scholieren uit Rotterdam-Zuid moeten in de toekomst veel vaker in hun eigen stadsdeel naar school gaan. Dat schrijft wethouder De Jonge van Rotterdam in het Masterplan Onderwijs. Tegelijk wil De Jonge dat het aanbod van scholen in Rotterdam-Zuid de komende jaren gevarieerder wordt.

De toekomstvisie beschrijft hoe het Rotterdamse onderwijs er in 2030 uit moet zien. De lat ligt hoog met uitgangspunten als 'de beste basisschool is altijd in de buurt', 'in Rotterdam geven de beste leraren les' en 'onderwijs en arbeidsmarkt werken samen.'

Onderwijs-wethouder Hugo de Jonge erkent dat er nog veel werk verzet moet worden. En ook het grote tekort aan leraren hangt nog "als een donkere wolk" boven het onderwijs. De Jonge hoopt volgende week een plan te presenteren dat het huidige aantal van 60 vacatures moet terugdringen.

Volgens De Jonge fietsen iedere dag 2000 scholieren de Maas over van zuid naar noord. "Dat is wel gezond, maar als er dan andersom maar hetzelfde aantal het water over gaat."

Betere scholen op Zuid

Om dat te bereiken wil De Jonge in overleg met schoolbesturen het Rotterdamse schoollandschap hervormen. "Zuid moet andere en betere scholen krijgen, bijvoorbeeld meer bijzonder onderwijs." Zo zouden bijzondere scholen dependances kunnen starten aan de andere kant van de Maas.

"Als scholier moet je bijvoorbeeld gewoon naar het Montessori-onderwijs kunnen in Rotterdam-Zuid. Of tweetalig onderwijs kunnen volgen. Een kind moet gewoon de kinderen uit zijn omgeving op school ontmoeten."

De Jonge hoopt in goed overleg met de schoolbesturen tot meer diversiteit te komen. "In dwang geloof ik niet. Het is ook in het belang van de scholen om aan te sluiten bij de leefwereld van hun leerlingen. Het is zonde als een scholier ver buiten zijn eigen wereld op school zit."

Wethouder De Jonge wil voor het einde van het jaar kunnen vertellen wat de verschuivingen zullen worden.