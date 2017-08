Persconferentie Aboutaleb over Maassilo

Burgemeester Aboutaleb

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam geeft woensdag om 22.00 uur een persconferentie over de terreurdreiging bij de Maassilo. De verklaring van Aboutaleb is live te volgen op radio en tv Rijnmond en via onze website.

De Amerikaanse band Allah-Las zou optreden. Toen er bij de politie bericht binnen kwam dat er een aanslag zou worden gepleegd tijdens het concert, is uit voorzorg de Maassilo ontruimd. De band Allah-Las is naar een veilige plek gebracht. De politie kan nog niets zeggen over de aard van de terreurdreiging. Er zijn ook nog geen aanhoudingen verricht.