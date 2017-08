Tip over terreurdreiging kwam uit Spanje

Busje in Mijnsheerenlaan (Foto MediaTV) Persconferentie burgemeester Aboutaleb Drukte bij persconferentie burgemeester Aboutaleb

De politie heeft op de Mijnsherenlaan in Rotterdam een busje ontdekt waarin een of meerdere gasflessen zaten. Of het Spaanse busje iets te maken heeft met de terreurdreiging in de Maassilo is niet bekend. Dat heeft de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb gezegd tijdens een persconferentie.

De politie zag rond 21.00 uur het busje meermalen langs rijden in de buurt van de Maassilo en vertrouwde het niet. De bestuurder van het busje is staande gehouden. Aanleiding voor de alertheid van de politie was een tip uit Spanje dat er mogelijk een aanslag zou worden gepleegd tijdens een concert woensdagavond in de Maassilo. Er stond een optreden gepland van de Amerikaanse band Allah-Las. De politie heeft het concert in de Maassilo in Rotterdam uit voorzorg afgelast . Alle fans die op het optreden waren afgekomen zijn naar huis gestuurd en de band is naar een veilige plek gebracht. De politie kan nog niets zeggen over de aard van de terreurdreiging. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zegt dat het dreigingsniveau in Nederland niet verandert door de situatie in Rotterdam.