Pitbull bijt bovenarm meisje (9) kapot

Een negenjarig meisje uit Rotterdam-Bospolder is woensdagavond met flinke bijtwonden naar het ziekenhuis afgevoerd, na een confrontatie met een pitbull. "Dit hadden we kunnen zien aankomen", zegt een van de buurtbewoners.

"Ik hoorde heel hard 'Help, help!' roepen, dus ik ging er op af. Samen met andere buren hebben we de hond met straatstenen op zijn kop geslagen tot hij bewusteloos was. Die arm van dat meisje lag helemaal open. Alle vlees was er af. Je zag gewoon een gat in haar bovenarm", aldus de 16-jarige buurjongen van het meisje.

Volgens hem was dit te voorspellen: "Het is een gevechtshond. We hebben al zo vaak aangifte gedaan. Die hond is al een keer in beslag genomen, maar de politie gaf hem weer terug omdat ze het vertrouwden. Nou, kennelijk was dus niet terecht. Blijkbaar moet er eerst zoiets gebeuren voor je zo'n hond een spuitje geeft. Dat meisje is nu dus de dupe. Ik hoop dat het goed komt met haar arm."

Hoe het met het meisje is, is niet bekend. Ook de politie was niet bereikbaar voor commentaar.