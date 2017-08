City Swim Dordt mikt op ruim twee ton

De organisatie van de City Swim in Dordrecht rekent zaterdag op net zo'n hoge opbrengst als vorig jaar. De zwemtocht is bedoeld om geld op te halen voor kankeronderzoek.

De City Swim wordt zaterdag voor de derde keer gehouden. "Ik reken weer op iets meer dan twee ton", zegt voorzitter Pieter van 't Zelfde.

"We zitten nu al op 146.000 euro. Da's ongeveer hetzelfde als vorig jaar en toen kwamen we uit op 205 mille. De teller blijft lopen tot twee weken na afloop van het evenement, dus ik hoop stiekem dat we er over heen gaan."

De opbrengst van de City Swim to Fight Cancer, de naam zegt het al, is bestemd voor nieuw onderzoek en medicijnen tegen kanker. Dit keer is echter gekozen voor een specifiek doel.

Chronische leukemie

"Ja, het geld blijft in Dordt. Want het wordt gebruikt voor een onderzoek in het Albert Schweitzerziekenhuis naar een middel tegen een bepaalde soort leukemie", zegt de organisator. De arts die het onderzoek leidt, zwemt zaterdag ook mee.

Een heel bijzondere deelnemer is Nico Hensen. Hij leidt aan chronische leukemie en zwemt voor de derde keer mee: "Aanvankelijk was ik niet van plan om weer mee te doen. Weer geld vragen aan iedereen? Misschien maar een jaartje overslaan...."

Toen Hensen hoorde waar de opbrengst dit jaar naar toe ging, was hij snel om: "Als het geld in Dordt blijft en ook nog eens naar de ziekte gaat waaraan ik zelf leid, dan kan ik niet ontbreken. Dan moet ik gewoon..."

Samen met z'n 10-jarige zoon heeft hij al 1500 euro sponsorgeld binnen gehaald. "Fantastisch", reageert Van 't Zelfde. Vader en zoon Hensen zwemmen zaterdagmiddag met 400 anderen door het historisch havengebied.