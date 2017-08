Man (22) aangehouden voor terreurdreiging Maassilo

Politie bij de Maassilo (Foto: MediaTV)

In het onderzoek naar de terreurdreiging woensdagavond in Rotterdam is in de nacht van woensdag op donderdag een 22-jarige man uit Brabant aangehouden.

Medewerkers van de DSI vielen een woning rond 02:00 uur in Brabant binnen. De 22-jarige bewoner is aangehouden. Hij wordt verhoord over de dreiging in Rotterdam en zit vast. Er is vannacht ook een uitgebreide huiszoeking gedaan. Verdacht busje

De politie zette woensdagavond in de De politie zette woensdagavond in de buurt van de Maassilo een busje aan de kant . De man viel op door zijn rijgedrag. In de bus vonden agenten een aantal gasflessen. De dronken bestuurder werd daarop aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De Spanjaard bleek later monteur te zijn en had daarmee voor het vervoer van de gasflessen een verklaring, zegt de politie. Hij zit wel nog steeds vast en wordt vandaag verder verhoord. Medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst hebben de bus onderzocht. Naast de butaangasflessen troffen zij niks aan. Een huiszoeking woensdag leverde verder geen link op met de terreurdreiging bij de Maassilo. Butaangas

In de gasflessen in het busje zat butaangas dat onder andere op de camping wordt gebruikt. In Spanje zat aceton-peroxide in de gasflessen. Die stof is veel gevaarlijker.