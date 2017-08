Vooruitblik op Feyenoord's Champions League loting

De loting voor de groepsfase van de Champions League wordt vanavond om 18:00 uur gehouden. Daarna weet Feyenoord wie de tegenstanders zijn in het miljoenenbal, waar het voor het eerst sinds het seizoen 2002/2003 aan mee mag doen.

Feyenoord wacht een zware loting met sterke tegenstanders, want de Rotterdammers zijn ingedeeld in pot 4. Daarin zitten de acht teams met de laagste UEFA clubcoëfficiënt.

De potentiële tegenstanders op een rij

Feyenoord kan geen teams loten die ook in pot 4 zijn ingedeeld. Er blijven dus 24 teams over die gekoppeld kunnen worden aan de kampioen van Nederland, al mogen in één poule geen teams uit hetzelfde land zitten en worden ook de clubs uit Rusland en Oekraïne nog van elkaar gescheiden.

Hieronder staan alle teams waar Feyenoord aan gekoppeld kan worden.

Pot 1: Real Madrid, Bayern München, Chelsea, Juventus, Benfica, AS Monaco, Spartak Moskou, Shakthar Donetsk

Pot 2: FC Barcelona, Atlético Madrid, Paris SG, Dortmund, Sevilla, Manchester City, FC Porto, Manchester United

Pot 3: Napoli, Tottenham Hotspur, FC Basel, Olympiakos, Anderlecht, AS Roma, Besiktas, Liverpool

Speeldata en speelschema

De verwachting is dat de UEFA later op de avond het volledige speelschema bekend gaat maken. De data van de speelrondes zijn wel al langer bekend.

Speelronde 1: 12 en 13 september

Speelronde 2: 26 en 27 september

Speelronde 3: 17 en 18 oktober

Speelronde 4: 31 en 1 november

Speelronde 5: 21 en 22 november

Speelronde 6: 5 en 6 december