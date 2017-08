'Geen verband tussen aanslag Barcelona en Rotterdamse terreurtip'

De tip over de terreurdreiging rond het concert in de Maassilo heeft geen direct verband met de aanslagen van vorige week in Barcelona. Dat melden buitenlandse persbureaus Reuters en AP op basis van Spaanse politiebronnen.

De waarschuwing over de dreiging tijdens een concert van de band Allah-Las kwam van de Spaanse politie. Volgens een bron van Reuters zou de tip over terreurdreiging afkomstig zijn uit een langer lopend onderzoek.

De politie wilde donderdagochtend niet ingaan op uitspraken in buitenlandse media dat er geen verband is tussen de aanslagen in Barcelona en de dreiging in Rotterdam.

Flessen butaangas

De Spaanse bestuurder die woensdagavond werd opgepakt zit nog vast, hij wordt verhoord.

De politie vertrouwde het niet toen ze de auto woensdagavond meerdere keren zag rijden in de buurt van de Maassilo en zette het busje aan de kant.

Daarin vond de politie een aantal gasflessen. De dronken bestuurder werd daarop aangehouden en meegenomen naar een politiebureau.

De bestuurder bleek na onderzoek een monteur te zijn die daarmee een verklaring had voor de gasflessen. De politie onderzoekt die verklaring vandaag verder, de man zit nog steeds vast.

In de gasflessen in het busje zat butaangas dat onder andere op de camping wordt gebruikt. In Spanje zat aceton-peroxide in de gasflessen. Die stof is veel gevaarlijker.

Allah-las

De band Allah-Las zou woensdagavond optreden in de Maassilo.

Na een tip van de Spaanse politie werd in overleg met de organisatie besloten het concert van de Amerikaanse band af te blazen en de omgeving te ontruimen.

De bandleden werden door een backstage-ingang in veiligheid gebracht.

Dreigniveau

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zei woensdag dat het incident in Rotterdam geen aanleiding is om het dreigingsniveau aan te passen.

Het niveau is op dit moment vier van de vijf. Dat houdt in dat de kans op een aanslag reëel is, maar dat er geen concrete aanwijzingen zijn.