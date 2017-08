Uber gaat maaltijden bezorgen in Rotterdam

UberEATS start met een lijst van meer dan 100 aangesloten restaurants en café's in Rotterdam

Uber gaat vanaf donderdag maaltijden bezorgen in Rotterdam via de app UberEATS. Het bedrijf is bekend van de taxidienst UberPop en bezorgt al in Amsterdam en Utrecht.

Rotterdammers kunnen kiezen uit zo'n 100 restaurants die binnen 30 minuten gaan bezorgen. Opvallend is dat behalve maaltijden, ook koffie en smoothies besteld kunnen worden. Onder meer Booon, Doppio Rotterdam en Pure Juicebar zijn aangesloten. Daarnaast is er fastfood van onder meer Hans Worst, Meat&Whisky, Halal Fried Chicken, Roffa Street Food Bar en Rottiedam. Volgens manager Marco Knitel kent Uber door haar taxidienst UberPop de stad goed en kan ze daarmee haar koeriers optimaal verspreid inzetten over de stad. De maaltijdbezorgingsdienst gaat geen minimum bestelbedrag hanteren. "Wij positioneren UberEATS als een dienst die je een of meerdere keren per dag moet kunnen gebruiken. Als je een keer een verse spinaziesap van na een bootcamples bestelt, dan kan dat gewoon", aldus Knitel.