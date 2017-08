Allah-Las is Rotterdamse politie 'zeer dankbaar'

De Amerikaanse band Allah-Las heeft de Rotterdamse politie bedankt in een verklaring. De band zegt de politie en andere organisaties "zeer dankbaar te zijn voor het opsporen van de terreurdreiging voordat iemand gewond raakte".

In de verklaring aan het Amerikaanse Billboard Magazine zegt de band ongedeerd te zijn en verder geen commentaar te kunnen geven wegens het onderzoek.

Het optreden van de band werd woensdagavond afgeblazen na een tip van de Spaanse politie dat er een terreurdreiging zou zijn.

Daarop werd de Maassilo ontruimd. De band werd via een zijdeur in veiligheid gebracht.

Heilige naam



Allah-Las maakt hedendaagse West Coast psychedelica . De naam is een verwijzing naar Allah. In een interview in de Houston Press zeggen bandleden dat ze een naam zochten die 'heilig' klonk.

De leden vertellen in hetzelfde artikel dat er al eens eerder een optreden van hen is geschrapt. Dat gebeurde in Turkije.

Een concertorganisator voelde zich ongemakkelijk bij de naam van de band en annuleerde het concert.



