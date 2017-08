Column: Terreur en flower power in Rotterdam

Ik zapte langs de verschillende zenders om het laatste nieuws over de terreurdreiging in Rotterdam te horen en werd steeds banger. Tot ik bij een gezellige spelletjesshow van RTL kwam. Toen werd de schok nog groter.

‘Rotterdam’ bevatte alle ingrediënten: rood-witte linten, een ontruimde loods, politieagenten in kogelvrije vesten en een Spaans busje met gasflessen. “Nu komt het wel heel dichtbij”. Inderdaad. Urenlang keek ik naar de livestream van RTV Rijnmond, om niets te hoeven missen.

Het grote speculeren kon beginnen. De naam van de band die in de Maassilo zou opreden, Allah-Las. Had dat als een rode lap op een stier gewerkt? Ik las interviews met bandleden, die vertelden dat het niets met de islam te maken had. Hooguit om de muziek iets ‘heiligs’ mee te geven.

Summer of Love



Ik klikte de muziek aan: een kruising tussen The Beach Boys en The Doors. Back tot the sixties, flower power. Van grauwe gebouwen met bezorgde rechercheurs was ik in een klap in The Summer of Love. Meisjes met bloemen in het haar,. Wat een contrast.

Het voelde prettig. Kop in het zand, niets aan de hand. Zoals Arnon Grunberg (onthoud die naam) donderdag in de Volkskrant schreef: is de aandacht voor terrorisme niet obsessief? Is dat niet precies wat IS wil? Ik kan daaraan toevoegen: is niet te gretig gemeld dat er een wit bestelbusje (het zijn altijd witte bestelbusjes) met gasflessen was gesignaleerd, terwijl het al snel om een dronken monteur ging?

Spelletje



Ik werd op mijn wenken bediend. Na elf uur, de persconferentie van Aboutaleb was achter de rug, zag ik dat alle tv-zenders weer op standje alledaags waren gezet. Een Nederlandse serie, het weer, een film, en: een spelletje.

Op RTL5 belandde ik in Lekker Slim.Aangeduid als ‘een humoristische quiz’. Kandidaten kregen een meerkeuzevraag voorgelegd. Een foto van Freek de Jonge. Wie is dat? Antwoord: “de Utrechtse serieverkrachter”. Vladimir Poetin was “de ex van Albert Verlinde”. En Harry Mulisch, Herman Koch en Arnon Grunberg waren volgens sommige deelnemers “Duitse spelers van Ajax”, volgens een ander team “voortvluchtige oorlogsmisdadigers.”

Chimpansees



Terwijl in Rotterdam de linten nog wapperden, zat ik met open mond te kijken. Als apendeskundige Frans de Waal naar een groep chimpansees, in de hoop iets menselijks te ontdekken. Ik zag een blond meisje met opgespoten lippen, waar Donald Duck jaloers op zou zijn. Waren dit mijn soortgenoten? Hadden wij dezelfde evolutie doorgemaakt, als Homo Sapiens?

Terrorisme en de dreiging van terreur leiden altijd tot het benadrukken van ‘Wij en Zij’. Van de Nederlandse cultuur, waar ‘de islam’ niet inpast. Want ‘wij’ zijn zo anders. De radicale islam wordt gezien als een grote bedreiging van onze beschaving.

Ik keek naar RTL5 en vroeg mij af: welke beschaving?

Paul Verspeek is verslaggever bij RTV Rijnmond