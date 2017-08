ARCHIEF RIJNMOND 20 aug 2017 - Jarig

Afgelopen week heb ik een wonderlijk verjaardagscadeautje gekregen.Ik houd de precieze datum van mijn verjaardag doorgaans een beetje voor mezelf, ik voel me gauw ongemakkelijk onder verjaardagsfelicitaties, maar ik zal het niet ontkennen: ik was van de week jarig. Ik ben 58 geworden. En ik heb dus een cadeautje gekregen.

Nou denkt u misschien: wat is het probleem van verjaardagsfelicitaties?

Nou, voor mij zitten er meerdere, wat onprettige kanten aan.

Om te beginnen hoef ik niet zo nodig het middelpunt te zijn van veel directe aandacht. Aanvankelijk had ik op Facebook mijn geboortedatum staan, en dat leverde elk jaar weer een stortvloed aan goedbedoelde gelukwensen op. Mijn tijdlijn en ik bezweken er bijkans onder.

Het legde ook een zekere druk op deze dag. Alsof deze dag echt bijzonder móest zijn. Terwijl ik eerder streef naar een rustig, gelijkmatig bestaan.

Verder: ik ben natuurlijk – net als iedereen – wel enigszins gevoelig voor bevestiging, en zo zou je felicitaties kunnen beschouwen, als bevestiging, maar dan krijg ik toch liever bevestiging als ik bijvoorbeeld iets moois heb gemaakt. Als ik heel erg mijn best op iets heb gedaan en het is goed uitgepakt. Als ik iets heb gepresteerd.

Jarig zijn lijkt me niet echt een prestatie.

Het hele idee ‘verjaardag’ vind ik ook een tikkie gezocht.

Je wordt elke dag een dag ouder, en elk jaar een jaar ouder, dat is zo de onvermijdelijkheid des levens, maar betekent je precieze geboortemoment op een bedachte kalender nou zo veel? Dat lijkt mij vooral een mentale constructie.

Op zich is elke aanleiding om taart te eten natuurlijk een geldige, maar toch. De hele dag handen schudden, gezoend worden, vriendelijke berichtjes beantwoorden en eventueel mensen over de vloer krijgen: je moet er talent voor hebben om daarvan te genieten.

Dus: mijn verjaardag gaat vaak stilletjes voorbij.

Van de week heb ik met een vriend appeltaart met slagroom gegeten in een Rotterdams etablissement dat bekend staat om zijn appeltaart – de naam mag u zelf invullen - en later heeft mijn vrouw zich bij ons gevoegd.

Dat was het hele feest. En het was goed.

Op mijn aandringen koopt mijn vrouw ook nooit een cadeautje voor me.

En tòch kreeg ik er van de week dus eentje. Niet van haar, maar van een luisteraar. Van iemand van wie ik al eerder zo’n verjaardagscadeautje heb mogen ontvangen.

Ik kreeg een verjaardagskaart, met daarin: een tientje.

Het valt nog niet mee om mijn gevoel te beschrijven bij het krijgen en openen van deze post.

Ik ken de afzender. Ik heb weleens wat voor hem op cd gezet. En ik heb hem weleens aan oude tijdschriften geholpen die hij zocht.

Er zit iets van tweerichtingsverkeer in de vrijgevigheid.

In die zin is het ook weer niet heel buitenissig, maar toch.

Misschien is ‘ontroering’ nog de beste term voor het gevoel dat deze gift me bezorgde.

En dat kon weleens te maken hebben met de hoogte van het bedrag.

Als iemand vijftig of honderd euro zou sturen, zou ik me bezwaard voelen. Dat is voor menigeen – en voor mij ook - een substantieel bedrag.

Als iemand me voor mijn verjaardag een muntstuk van twee euro zou toestoppen, zou ik het als een grap beschouwen.

Maar tien euro is een mooi bedrag om iets van waardering te tonen zonder dat het gênant wordt.

Ik dacht ook: dit programma trekt op een goeie zondag iets van 45.000 luisteraars. Stel je voor dat al die luisteraars zo’n gebaar maken. Dan krijg ik 4,5 ton voor mijn verjaardag.

Misschien ga ik de precieze datum van mijn verjaardag in het vervolg toch maar wèl noemen.

SPEELLIJST

1. Ik mis je – John Verkroost

2. Bananen – The Dutch Rhythm, Steel and Show Band

SOIREE DRS P.

Eigen opnames tijdens De Parade in Den Bosch, 3 aug 2017

3. Een fijne dag – Ensemble

4. Bananen – Fay Lovsky

5. Dodenrit – Ineke Nijssen

MIKE BODDÉ

Eigen opnames Oude Haven Zomerfestival 2016

6. Bluesneger – Mike Boddé

7. Kersen eten – Mike Boddé

8. De meter tikt door – Mike Boddé

AANKONDIGINGEN

9. Americanas – Metropole Orchestra Big Band

10. Zeekolies – Mike Boddé