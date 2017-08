Postcode 2904, Capelle aan den IJssel

Oostgaarde is een woonwijk zoals je er veel ziet in Nederland: gebouwd in de jaren zestig en zeventig, met veel eengezinswoningen, galerijflats en een winkelcentrum (De Terp). Er is een basisschool, een voetbalvereniging, een tennispark en een skatebaan. En het is er rustig, merkte onze verslaggever al vroeg in de ochtend.

Ze kwam voor het ontbijt terecht bij Sjaak Seen. Een Vlaardinger die lang geleden naar Oostgaarde verhuisde omdat dat verplicht was voor zijn werk bij de plaatselijke brandweer. Sjaak werkt inmiddels als projectleider bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Maar zijn koffer staat ook altijd klaar om met het Urban Search & Rescue Team te assisteren bij aardbevingen. Of hij helpt getroffen landen met de coördinatie van humanitaire hulp.

Een bijzonder actieve dame treffen we in haar woning langs de Hollandse IJssel. Sylvia Vogel is nog maar net terug uit Thailand, waar ze als reisbegeleidster 6,5 week met families is opgetrokken. Maar ze werkt ook als figurant en acteur in reclames en (bedrijfs)filmpjes. Veel van huis dus, en dat lijkt leuk maar is hard werken en ver weg van familie. "Dus dan voelt thuis zijn pas echt als vakantie."

Het voorwerp voor het regiomuseum van het Postcodeparcours krijgen we van de directie van OBS de Tweemaster. Een kleurige kalender vol foto's van kinderen uit de wijk. Adjunct-directrice Jolanda is laaiend enthousiast over de zomerrubriek van Radio Rijnmond: "Het zijn altijd positieve verhalen, leuk om te horen."