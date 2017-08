Meerdere operaties slachtoffertje pitbull-aanval

Het meisje dat gisteren in Rotterdam is aangevallen door een pitbull, moet vrijdag opnieuw worden geopereerd. Dat zeggen familieleden tegen RTV Rijnmond.

Het meisje van 8 jaar werd woensdag in Rotterdam-Bospolder aangevallen door de hond. Ze liep daarbij diepe bijtwonden op in haar bovenarm.

De operatie is nodig om bepaalde functies in haar bovenarm terug te krijgen, laat een familielid weten.

Volgens buurtbewoners is de hond al eens in beslag genomen en is er ook al een keer aangifte gedaan. De politie kon dat niet bevestigen.