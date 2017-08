Geschrokken eigenaar Maassilo: je hebt maar één idioot nodig

Het is 19:15 uur als de telefoon van Richard van Beusekom overgaat. De eigenaar van de Maassilo is bezig met de voorbereiding van het concert van de Amerikaanse band Allah-Las dat die avond plaatsvindt in de evenementenhal in Rotterdam-Zuid. Hij verwacht negenhonderd man. Tot de politie belt.

"Het bleek dat er sprake was van ernstige terroristische dreiging", vertelt Van Beusekom een dag later. Wat volgt is een drie uur durend crisisoverleg in een speciaal daarvoor ingericht kamertje in de Maassilo.

Noodplan



Er wordt een crisisteam samengesteld, de beveiliging wordt ingelicht en concertorganisator Rotown wordt erbij gehaald.

Van Beusekom heeft jaren geleden al een noodplan opgesteld. Gewoon voor het geval dat. "We hebben hier in het verleden al rekening mee gehouden. Je hebt immers maar één idioot nodig", zegt hij koeltjes.

Afbellen



De Rotterdammer en zijn team komen meteen in actie. Het concert begint pas om 20.30 uur, dus Van Beusekom weet uit ervaring dat de meeste bezoekers pas rond 20.00 uur binnendruppelen. Het is zaak direct te melden dat ze niet naar de Maassilo moeten komen.

"Alle bezoekers van wie we mailadressen en telefoonnummers hadden, hebben we geïnformeerd. Ook hebben we op de site gezet dat het concert op last van de politie was geannuleerd."

Zo'n tien tot vijftien bezoekers krijgen het bericht te laat en worden aan de deur van de Rotterdamse concertzaal alsnog weggestuurd.

Verstandig



"Het is verstandig dat we het concert hebben afgelast. Het is vervelend, maar veiligheid gaat boven alles", blikt Van Beusekom terug. "Er had van alles kunnen gebeuren, maar gelukkig is er niks gebeurd. Er is goed gehandeld door de politie."

Van Beusekom had vooraf nooit bedacht dat een concert van Allah-Las voor zoveel reuring zou zorgen. "De band bestaat al zo'n tien jaar. Dan denk je niet meer na over die naam. Ik hoorde nu ook pas voor het eerst dat daarom eerder een concert was afgelast."

Herkansing



Toch is dit geen reden om Allah-Las voortaan te bannen uit Rotterdam. De Maassilo is met Rotown en de band in gesprek over of er nog iets kan worden ingehaald.

Van Beusekom: "Ze zitten met een tourschema, dus we moeten kijken of het past. Maar wat mij betreft krijgen ze een herkansing."

Politieactie



De omgeving rondom de Maassilo is urenlang afgezet geweest. Later werd de bestuurder van een busje met Spaanse kentekenplaten gearresteerd. Hij reed rond in de buurt van de evenementenhal en had gasflessen in zijn auto liggen.

De bestuurder blijkt niks met de terreurdreiging te maken te hebben. "Hij was gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plek met te veel gasflessen in zijn auto", zegt politiekorpschef Frank Paauw van de eenheid Rotterdam.

Wel is een 22-jarige man uit Noord-Brabant aangehouden. De politie beschouwt hem als een serieuze verdachte en verhoort hem momenteel. Er zijn geen aanwijzingen voor een tweede op handen zijnde terreurdaad, aldus Paauw.