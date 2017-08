Politiechef Paauw: dreigingsniveau blijft hetzelfde

Politiechef Frank Paauw verwacht geen andere plannen voor terreur in Rotterdam. Daarom blijft het dreigingsniveau hetzelfde, zei hij donderdag tegen RTV Rijnmond.

De informatie die de politie gisteren kreeg, was dusdanig concreet en specifiek over het tijdstip en locatie dat Paauw een verhoging niet nodig vindt.

"We houden altijd overal rekening mee, maar we hebben geen informatie dat een tweede dreiging zou kunnen ontstaan."

Het dreigingsniveau is op dit moment vier van de vijf. Dat houdt in dat de kans op een aanslag reëel is, maar dat er geen concrete aanwijzingen zijn.

'Rotterdammers moeten door'

Als advies voor Rotterdammers zegt de politiechef dat ze zich niet moeten laten leiden door de gebeurtenissen. "We moeten onder deze omstandigheden gewoon doorgaan met ons leven. Er moet nog blijken of de tumult die dit heeft veroorzaakt, gerechtvaardigd is."

Als het aan Paauw en burgemeester Aboutaleb ligt, komt de band Allah-Las terug om het concert in te halen in de Maassilo. "Als het past in hun schema en in onze beveiligingsmaatregelen, dan zien we ze graag terug in de Maassilo."