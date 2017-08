Metro Hoekse Lijn nu al ondergekalkt met graffiti

Het volgekalkte metrostel. Foto: Huib Blokland

Vandalen hebben in de nacht van woensdag op donderdag het testmetrostel van de RET op de Hoekse Lijn beklad. Zeker één zijkant is over meer dan tien meter van boven tot onder ondergekalkt.

Het metrostel staat bij het station Maassluis Steendijkpolder. De RET laat weten dat het "zwaar balen" is dat het testvoertuig helemaal onder de graffiti zit. Het wordt zo snel mogelijk schoongemaakt. Afgelopen zomer werd het spoor tussen Rotterdam en Hoek van Holland omgebouwd tot metrolijn. Vorige week zijn de eerste testritten geweest.