Aanhoudingen in zedenzaak Club Vie

De politie heeft een aantal mensen opgepakt die mogelijk betrokken waren bij de zedenmisdrijven die waren begonnen in Club Vie in Rotterdam. Mogelijk volgen er meer aanhoudingen, meldt burgemeester Aboutaleb donderdag.

Geen van de aangehouden verdachten zit nog vast. Volgens justitie zijn enkele zaken al geseponeerd, vanwege gebrek aan bewijs. De aanhoudingen zijn niet van recente datum. Enkele verdachten staan binnenkort voor de rechter.

Aboutaleb kwam donderdag met deze informatie tijdens een raadsvergadering over de sluiting van Club Vie in juli. Meerdere partijen waren kritisch over de sluiting, omdat het strafrechtelijk onderzoek nog liep.

Aboutaleb verwees naar de uitspraak van de rechter, die de beslissing voor een korte sluiting gerechtvaardigd vond. "Er mocht zelfs een verlenging komen", aldus de burgemeester.

De rechter bepaalde dinsdag dat Club Vie weer open moest, omdat er onvoldoende aanwijzingen waren dat de zedendelicten in of vanuit de discotheek waren gepleegd. Opmerkelijk is, dat de aanhoudingen die de burgemeester nu vermeldt, tijdens deze rechtszaak niet ter sprake kwamen.

Burgemeester Aboutaleb wilde verder niet uitgebreid over de zaak praten, omdat het onderzoek nog loopt.