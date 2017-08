Elbers: 'Heb mooie band ontwikkeld met de trainer'

Excelsior werkt toe naar de derde competitiewedstrijd van het seizoen tegen Heracles Almelo. Met een vrijwel complete groep, alleen Mike van Duinen traint nog apart met fysiotherapeut Adrie Poldervaart. Lorenzo Burnet, die ook nog geen minuut speelde in de competitie, doet wel weer volledig met de groep mee.

Tijdens de donderdagtraining stond Stanley Elbers lang te praten met trainer Mitchell van der Gaag. "Ik praat wel vaker langer met hem," lacht Elbers. "Dat hebben we in de loop van vorig jaar ontwikkeld, dat gaat over meer dan voetbal. Over hoe ik ben als persoon, hoe hij is als persoon. Ik was vorig jaar soms beetje lastig persoon. Hij leert met mij omgaan, ik met hem omgaan. Zo hebben wij een mooie band ontwikkeld."

Elbers vervolgt: "Je hebt dat niet met iedere trainer. Je moet een bepaalde klik hebben met een mens. Met sommige trainers heb ik geen woord gewisseld, met deze trainer wel. Over voetbal, maar ook over andere dingen."

Excelsior speelt zaterdag tegen Heracles Almelo. Vorig seizoen verloor de Kralingse ploeg met 4-0 in Almelo, na ook een snelle rode kaart voor Jurgen Mattheij. "Ik weet dat de trainer heel boos werd in de rust, er vlogen wat dingen door de kleedkamer, maar de uitslag, weet het niet. 4-0? Dat moet dit seizoen anders gaan."