Alleen Vermeer afwezig op training

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst heeft de beschikking over een nagenoeg fitte selectie in de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Willem II van komende zondag. Alleen Kenneth Vermeer liet zijn gezicht niet zien.

Bart Nieuwkoop bleef aanvankelijk ook binnen, maar kwam later wel op Varkenoord en trainde apart van de groep. Sven van Beek deed wel opnieuw volledig mee met de Rotterdammers. Woensdag sloot hij aan bij de rest van de selectie en deed hij voor het eerst in lange tijd weer alles mee met de groep.

Zondagmiddag speelt Feyenoord tegen Willem II. In de aanloop naar die wedstrijd wordt er nog twee keer besloten getraind.