Frederik Holst: 'Eerst helemaal fit worden'

Frederik Holst verwacht nog wat tijd nodig te hebben, voordat hij kan debuteren voor Sparta. De nieuwe Deense rechtsback verwacht daarna met zijn ervaring een belangrijke spil voor het team van Alex Pastoor te kunnen worden.

"Ja, ik heb wel wat ervaring," zegt Holst over zichzelf. "Ik heb veel wedstrijden gespeeld en ik kom ook uit voor Jong Denemarken. Maar eerst moet ik mijn tijd pakken om helemaal fit te worden. Ik heb na het EK voor spelers onder de 21 niet meer getraind. Als de trainer zegt dat ik er klaar voor ben, dan ben ik er klaar voor."

Van de Deense top naar het Rotterdamse Kasteel

Voor Holst is de stap naar de eredivisie een bewuste keuze, na vele jaren in de top van het Deense voetbal. "Ik ken de historie van deze club en dat spreekt me erg aan. Brondby is ook een grote club met een rijke historie, maar toch een familiegevoel. Dat is hier ook het geval. Ik heb gesproken met wat andere Denen in de eredivisie en die zeiden dat ik deze stap zeker moest maken."