Diabeetsuikervervanger Xylitol fataal voor honden

Carlos van As met z'n dode Beagle Roy in een stenen harturn

Viervoeter- en met nam hondenbezitters let op! Xylitol, het suikervervangingsmiddel voor diabeten, dat ook in ontbijtkoek zero en kauwgom zit, is levensgevaarlijk voor uw trouwe huisdier.

Dat is aan het licht gekomen door de plotselinge dood van Carlos van As' Schiedamse Beagle Roy, die na het eten van een Peijnenburg-ontbijtkoek dusdanig orgaanfalen opliep dat de Spalanddierenarts Frederique van Ditmars 'm moest laten inslapen. Van As andere twee Beagles, de driejarige Bo en de acht jaar oude Luca, hadden dezelfde overgeef en diarree-symptomen, maar die konden in de Spaland Dierenkliniek ternauwernood van de wisse dood worden gered. Het ontroostbare baasje is meteen onder de naam 'Samen met Roy' een facebook-actie gestart, waar inmiddels een kleine 1000-tal verontrustende berichten en artikeltjes op zijn verschenen Vermoedelijk zijn een Doberman Pincher en een Zuid-Afrikaanse Ridgeback ook aan de fatale Xylitol-verschijnselen bezweken, maar er zijn meer meldingen van overlijdens-gevallen onder verdachte omstandigheden. Na het Schiedamse incident heeft de Peijnenburg-producent inmiddels een (kleine) waarschuwingstekst op de verpakking gezet. Andere fabrikanten van etenswaar en/of andere producten waar het berkboom-sapverwante xylitol in verwerkt zit is ook aangeraden waarschuwings-info prominent op waar te plaatsen.

Of dit alles meteen ook de verklaring is voor allerhande niet of moeilijk te diagnosteren dubieuze sterfgevallen onder honden en andere huisdieren in eerdere periodes, valt vooralsnog niets zinnigs te zeggen. Jack Kerklaan sprak met de betrokken gedupeerde eigenaar Carlos van As en verontruste dierenarts Frederique van Ditmars