LIVE in Rijnmond Nu: de loting van de Championsleague

Het derde uur van Rijnmond Nu klinkt op deze donderdag anders dan andere. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de loting van de Championsleague!

Tegen welke ploegen moet Feyenoord het gaan opnemen? En hoe zijn de reacties in de Kuip? Je gaat het allemaal horen! Want sportverslaggever Dennis van Eersel bevindt zich in het epicentrum van Feyenoord: De Kuip.

Reageren op deze uitzending? Stuur een mail naar Nu@Rijnmond.nl of bel: 010 - 436 44 36.

Een twitterbericht stuur je naar @JournalistRuud mét #RijnmondNu :

RIJNMOND NU TWITTERKANAAL:

Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur.

Kijk ook op de homepage van Rijnmond Nu.

Vaak kun je de uitzending terugluisteren! Check het door de foto naar links te swipen.