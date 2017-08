Shell Pernis weer bijna helemaal in bedrijf

De fabrieken op het terrein van Shell Pernis zijn vrijwel allemaal weer in gebruik genomen. Volgens het bedrijf zijn de herstelwerkzaamheden aan de elektriciteitsvoorziening voor het grootste deel afgerond.

Het werk werd stilgelegd na de stroomstoring en de daaropvolgende brand in een hoogspanningsstation op 29 juli.

Een paar dagen later was er een chemische lekkage op het terrein. Mensen in Hoogvliet klaagden daarna over een vieze lucht.

Shell Pernis voert de productie nu geleidelijk weer op en is druk bezig met het onderzoek naar de oorzaak van de stroomstoring om herhaling te voorkomen.

''Het stilleggen van Shell Pernis heeft tot vragen en zorgen geleid, vooral bij onze naaste buren. Daarvoor hebben wij onze excuses aangeboden'', meldt Shell verder.

''Het vermijden van dit soort incidenten is en blijft de hoogste prioriteit voor Shell Pernis.''